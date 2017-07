Santos poupa pendurados e não terá desfalques contra o São Paulo

O Santos não deve ter grandes problemas para encarar o São Paulo, no próximo dia 9, às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 12ª do Campeonato Brasileiro. Antes do duelo contra o Atlético-GO, neste sábado, em Goiânia, o Peixe tinha seis jogadores pendurados. Desses, porém, apenas Vitor Bueno e Lucas Lima entraram em campo e não foram amarelados no empate diante do Dragão.

Pensando na ‘decisão’ diante do Atlético-PR, na próxima quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), na Vila Capanema, no confronto de ida das oitavas de final da Libertadores, o técnico Levir Culpi entrou com time praticamente reserva neste sábado.

Da equipe considerada titulares, apenas Vanderlei, David Braz e Kayke começaram jogando. Porém, Lucas Lima precisou entrar em campo ainda na primeira etapa, na vaga do lesionado Vitor Bueno. O camisa 7, mesmo sem ter levado o terceiro amarelo, pode ser desfalque no clássico por conta de dores no joelho direito. Ele passará por exames na próxima segunda para saber a gravidade da lesão.

Já Lucas Veríssimo, Victor Ferraz, Jonathan Copete e Bruno Henrique, que estavam pendurados, ficaram de fora do empate contra os atleticanos e estarão à disposição de Levir Culpi para o duelo diante do rival tricolor.