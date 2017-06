Santos foge de viagem longa, mas reencontra ‘fantasma’ na Liberta

O Santos já sabe quem será seu adversário nas oitavas de final da Libertadores. Após sorteio realizado na noite da última quarta-feira, na sede da Conmebol, em Assunção (Paraguai), o Peixe viu que terá pela frente o Atlético-PR na continuidade do torneio continental.

Olhando pelo lado positivo, o alvinegro escapou da possibilidade de encarar a altitude de La Paz, como fez contra o The Strongest na fase de grupos, e não precisará fazer alguma viagem internacional.

“Se nós fomos premiados? (com o sorteio da Libertadores) Em termos. Realmente vamos jogar no Brasil e a logística é muito mais fácil do que se fossemos encarar uma equipe na altitude ou coisa assim. Mas é um jogo difícil. Um clássico nacional”, explicou o técnico Levir Culpi após a vitória do Santos por 1 a 0 sobre o Palmeiras, na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

Porém, apesar da logística mais favorável, o Peixe enfrentará um grande ‘fantasma’ no embate contra o Atlético-PR. Afinal, as duas equipes já duelaram na Libertadores. E o resultado não foi nada bom para os santistas.

Amplo favorito nas quartas de final do torneio em 2005, o Santos acabou eliminado pelo Furacão após derrota por 2 a 0 dentro da Vila Belmiro. Na época, os santistas reclamaram bastante das ausências de Robinho e Léo, convocados pela Seleção Brasileira para a Copa das Confederações daquele ano.

Vale destacar ainda que o Atlético-PR também vivia um momento conturbado no Brasileirão de 2005, assim como tem acontecido nesta temporada. Quando eliminou o Peixe, o time de Curitiba era o lanterna do torneio nacional. E neste ano, o Furacão ocupa exatamente o mesmo posto, com apenas 5 pontos conquistados.

As partidas de ida das oitavas da Liberta estão marcadas para os dias 4, 5 e 6 de julho. E assim como em 2005, o Santos decidirá em casa contra os paranaenses.