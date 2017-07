Santos abandona ‘DNA ofensivo’ e tem quarto pior ataque do Brasileirão

Com mais de 12 mil gols em 105 anos de vida, o Santos é o clube que mais balançou as redes na história do futebol mundial. Porém, a equipe comandada por Levir Culpi não tem feito jus ao histórico ofensivo do Peixe. Em seis jogos com o novo técnico, o alvinegro marcou apenas quatro vezes.

O baixo número de gols tem influenciado bastante na campanha santista no Campeonato Brasileiro. Mesmo estando na quinta colocação, com 17 pontos, o Santos vem de duas partidas sem triunfar (derrota para o Sport, na Vila, e empate com o Atlético-GO, no último sábado, em Goiânia).

Além disso, o Peixe tem ainda o quarto pior ataque de toda a competição, com apenas 10 gols marcados em 11 rodadas. O time comandado por Levir só está à frente de Avaí (5), Atlético-GO (8) e Vitória (9), todos na zona de rebaixamento. O rival São Paulo, que também figura na ‘degola’, está empatado com o alvinegro, com 10 tentos anotados no Brasileirão.

“Falta aproveitar as oportunidades, o time tem que estar mais vivo. Tivemos volume legal (no empate do último sábado), faltou conclusão, um pouco mais de calma. Não está legal ainda. Não é o que estamos procurando”, explicou o técnico Levir Culpi.

Nesta quarta-feira, o Santos precisará esquecer o momento ruim na competição nacional. Afinal, os santistas terão pela frente a ‘decisão’ contra o Atlético-PR, às 19h15 (de Brasília), na Vila Capanema, no Paraná, pelo confronto de ida das oitavas de final da Libertadores.