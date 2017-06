Santos encaminha renovação de contrato com Ricardo Oliveira

A quarta-feira não foi apenas de notícias ruins para o Santos. Apesar da derrota por 2 a 0 para o Flamengo, na Ilha do Urubu, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, o Peixe sai do Rio de Janeiro com a renovação de Ricardo Oliveira bem encaminhada.

Acompanhando o time na cidade maravilhosa, o presidente Modesto Roma Júnior aproveitou a viagem para se reunir com o empresário do centroavante, Augusto Castro, e tratar da extensão do contrato.

A conversa foi produtiva e o alvinegro pretende anunciar a renovação assim que o camisa 9 voltar aos gramados. Com uma pneumonia, Ricardo Oliveira nem viajou com a delegação ao Rio de Janeiro. Ele não atua desde o dia 3 de junho, na derrota para o Corinthians, pelo Brasileirão.

O atual contrato do atacante é válido até o fim desta temporada. A proposta do Santos é para estender por mais um ano, até o final de 2018, quando Oliveira terá 38 anos.

O centroavante tem 83 gols em 150 jogos pelo Peixe. Nesta temporada, porém, o camisa 9 tem sido atrapalhado por lesões e doenças, que fizeram seu rendimento cair. Até o momento, foram apenas quatro gols em 17 partidas. Além da pneumonia, Oliveira já teve caxumba, sofreu um corte profundo na orelha e ainda foi vítima de uma contusão no tornozelo.