Santos contrata Matheus Cassini, ex-Corinthians, para o time B

Apesar do ‘turbilhão’ envolvendo a sequência de derrotas no Brasileirão e a saída do técnico Dorival Júnior, demitido no último domingo, o Santos encontrou tempo para contratar o meia Matheus Cassini, ex-Corinthians. O jogador atuará na equipe B, comandada por Kleiton Lima.

O jovem fez exames médicos na tarde desta terça-feira. Caso seja aprovado, ele deve ser anunciado pelo clube nesta quarta. Com 21 anos, Cassini surgiu como uma grande promessa do Timão após se destacar na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2015.

No mesmo ano, o meia foi vendido para o Palermo por R$ 3,5 milhões. Sem se firmar na Itália, ele foi emprestado para times menores, como Inter Zapresic (Croácia) e Siracusa, onde fez 15 jogos, com um gol.

Já no começo de 2017, Cassini foi cedido para a Ponte Preta, onde também não se destacou e disputou o Campeonato Paulista na reserva.

Recentemente, o Peixe também acertou a contratação do meia Diego Pituca, ex-Botafogo-SP, para a equipe B.