Santos cogita Seedorf, mas só fará contato se Levir não aceitar acordo

O Santos segue com Levir Culpi como principal alvo e espera anunciar o treinador até esta terça-feira. Mesmo otimista com a possível chegada do ex-comandante do Fluminense, a diretoria do Peixe também pode tentar a contratação de Clarence Seedorf.

O ex-jogador de Milan, Real Madrid e Botafogo ainda busca ganhar ‘nome’ na carreira de técnico e foi oferecido aos dirigentes do alvinegro. Porém, o holandês só será contatado se Levir não aceitar a oferta santista.

Além dele, os nomes de Claudinei Oliveira, do Avaí, Gilson Kleina, da Ponte Preta, e até Rogério Micale, sem clube, também estão no radar do Peixe. Porém, os três não empolgam a maior parte da diretoria e não foram chamados para conversar.

A prioridade mesmo é Levir Culpi. O treinador está analisando a proposta realizada na noite do último domingo e deve dar uma resposta nas próximas horas. A diretoria do alvinegro acredita que o acordo será fechado até a manhã desta terça. O técnico está desempregado desde a passagem pelo Fluminense, que terminou em novembro do ano passado.

Mesmo com a expectativa de anunciar o novo técnico o mais rápido possível, o auxiliar Elano vai comandar alvinegro no embate contra o Botafogo, nesta quarta-feira, às 21h (de Brasília), no Pacaembu, pela quinta rodada do Brasileirão.