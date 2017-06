Santistas picham subsede após revés e prometem ‘café amigável’ no CT

O Santos já estava sendo alvo de críticas por parte da torcida há muito tempo. Porém, a gota d’água aconteceu neste sábado, quando a equipe comandada por Dorival Júnior perdeu para o Corinthians por 2 a 0, em Itaquera, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Após o revés, um grupo de cerca de 15 torcedores esperou o ônibus com a delegação para protestar no CT Rei Pelé.

Os santistas cobraram mais raça da equipe, além de pedirem a saída de Dorival. Os indivíduos chegaram até a atirar pedras na direção do veículo. O grupo saiu do local apenas após a chegada de uma viatura da Polícia Militar. Logo na sequência, os jogadores e o treinador conseguiram ir embora.

Além disso, os torcedores da capital também mostraram sua indignação com o momento do time. Isso porque a subsede alvinegra, localizada na avenida Indianópolis, na Zona Sul de São Paulo, amanheceu pichada e com um vidro quebrado neste domingo. Frases como “acabou a paz”, “time covarde” e “mais raça”, foram estampadas nos muros e portões do local.

E as manifestações não devem parar por aí. Nas redes sociais, os santistas estão se organizando para um ‘cafezinho amigável’ na reapresentação do time no CT Rei Pelé, que acontece na tarde desta segunda-feira. Mais de 600 pessoas confirmaram presença em um evento criado no Facebook.

Vale lembrar que esta não é a primeira vez que a torcida se revolta com o time nesta temporada. Após a derrota por 2 a 1 para o Palmeiras, no Paulistão, os muros da Vila Belmiro foram pichados.