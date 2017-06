Rodrigão vê ‘gols bestas’ do Timão e diz: “Não podemos dormir”

O Santos até começou bem em Itaquera, dominando o Corinthians em parte do primeiro tempo. Porém, a equipe comandada por Dorival Júnior parece que esqueceu de sair dos vestiários na segunda etapa. Pressionado desde o retorno do intervalo, o Peixe sucumbiu ao Timão e acabou perdendo por 2 a 0, na noite deste sábado, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Assim que levou o primeiro tento, Dorival mexeu duplamento no time, sacando David Braz e Ricardo Oliveira para colocar Yuri e Rodrigão, respectivamente. Porém, não deu nem tempo de reservas ‘esquentarem’ no jogo, pois Jô anotou o segundo logo depois e definiu o duelo.

Sem atuar desde o dia 19 de março, Rodrigão lamentou o resultado em Itaquera e cobrou atenção do Santos.

“A gente estava encaixado certinho, com a marcação perfeita. Mas não podemos dormir. Tomamos dois gols bestas. Agora é levantar a cabeça pois temos um jogo importante no Pacaembu”, disse o atacante na saída do gramado, citando o próximo compromisso santista no Brasileirão, contra o Botafogo, na próxima quarta-feira, às 21h (de Brasília).

Com o revés no clássico, o Santos estaciona nos três pontos e corre o risco de terminar a rodada na zona de rebaixamento do Brasileirão. Atualmente, o Peixe tem três derrotas em três jogos.