Renato admite insatisfação com desempenho do Santos no ano

Mesmo classificado para as oitavas de final da Libertadores e garantido nas quartas da Copa do Brasil, o Santos voltou a ser alvo de críticas por parte da torcida. Com duas derrotas e uma vitória, o Peixe ocupa apenas a 15ª colocação do Campeonato Brasileiro. E após o revés para o Cruzeiro, no último domingo, o volante Renato admitiu que os próprios jogadores do alvinegro não estão satisfeitos com o desempenho dentro das quatro linhas.

“Todo nós temos que melhorar. Fazemos essa avaliação, conversamos internamente. Ninguém está satisfeito com o desempenho, podemos melhorar e vamos melhorar”, explicou o atleta mais experiente do elenco santista.

Após o vice do Brasileirão do ano passado, a diretoria do Peixe manteve os principais jogadores e ainda trouxe seis reforços. Esses fatores fizeram a torcida criar uma grande expectativa com relação ao time. Porém, a equipe ainda não encantou os santistas nesta temporada, sendo eliminado nas quartas de final do Campeonato Paulista.

“Perdemos jogadores por lesões no começo do ano, não se repetiu quase o time titular que vinha do ano passado. Os novos que vieram, com qualidade, sentem ainda um pouco de falta de entrosamento. Necessitamos um pouco de tempo. Vimos o Jean jogando sacrificado na lateral, Copete também, e isso não dá o entrosamento ideal. Mas a equipe vai se acertar. Sabíamos que esse ano seria mais difícil do que o ano passado por causa da cobrança depois do que fizemos no ano passado. Equipes montam estratégia, encontramos dificuldades e isso é questão de trabalho para vencer os jogos e termos as atuações de 2016”, ressaltou o camisa 8.

Após uma maratona com seis jogos em apenas 18 dias, sendo que três deles aconteceram longe da Vila Belmiro (contra Paysandu, Fluminense e The Strongest, respectivamente), o Santos terá quatro dias só para treinando para encarar o clássico contra o Corinthians, neste sábado, às 19h (de Brasília), em Itaquera, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

“Temos semana cheia para trabalhar, vamos procurar avaliar os erros principalmente no primeiro tempo. Não podemos errar no sábado. Queremos jogar toda hora, mas a semana de trabalho ajuda bastante. Quarta e domingo é mais desgastante, não há tempo para trabalhar dentro do campo, fica mais na teoria. Podemos corrigir os erros e aprimorar parte defensiva e ofensiva”, concluiu Renato