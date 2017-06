Levir destaca atuação de Vanderlei e vê Santos com ‘muitos problemas’

Quando o seu goleiro é o principal herói de um jogo, quer dizer que alguma coisa não está correta. Afinal, apesar da vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, o Santos sofreu bastante com a pressão do rival no segundo tempo e só não levou o empate graças ao brilhante Vanderlei, que fez várias defesas e garantiu o triunfo, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

Em sua primeira entrevista coletiva pós-jogo no comando santista, o técnico Levir Culpi fez questão de exaltar o camisa 1 do alvinegro, mas destacou que o Peixe ainda precisa melhorar muito se quiser buscar voos maiores na temporada.

“É bom quando a gente ganha, mas a análise é diferente. Há muito tempo o Santos não ganhava do Palmeiras, então fica aquele gostinho. Mas vi muitos problemas. Bons momentos, mas alguns muito perigosos. Tem muita coisa para ajustar ainda. Mas falando como técnico do Santos, realmente, acho que o Vanderlei é brilhante, espetacular, com os pés e mãos. É uma atuação de gala. Certamente o Tite está observando, por ter certeza. Tomara que seja convocado, mas não enquanto eu for técnico do Santos, senão vamos perder um goleiro”, brincou Levir.

Além das belas defesas de Vanderlei, outra coisa que ficou marcada no clássico foi a reclamação dos palmeirenses após o gol de Kayke. Na visão dos atletas do alviverde, o atacante santista fez falta em Edu Dracena antes de empurrar a bola para o fundo das redes. Segundo Levir, não houve nenhuma irregularidade na jogada.

“Fizemos um gol que achei normal, sem falta. E tivemos duas ou três oportunidades boas para marcar. Essa coisa de justiça é muito vulnerável. Não sei se foi certa ou errada a vitória, mas merecemos”, concluiu o novo técnico do Peixe.