Levir cobra Santos mais ‘vibrante’ dentro de campo: “Não está legal”

O primeiro tempo do Santos contra o Atlético-GO, neste sábado, em Goiânia, foi desanimador. Apático, o Peixe foi facilmente dominado pelo lanterna do Campeonato Brasileiro e saiu atrás no marcador. Porém, os santistas acordaram na volta do intervalo e buscaram o empate com o Dragão.

Apesar da igualdade, o técnico Levir Culpi cobrou mais ‘brilho’ da equipe. Além disso, na visão do treinador, a expulsão do atleticano Jorginho, logo aos 5 minutos do segundo tempo, foi fundamental para o crescimento do alvinegro no duelo deste sábado.

“A expulsão modificou um pouco. Era natural que pressionássemos, mas o time não está legal ainda. Não é isso que estamos procurando. A equipe tem que ser mais brilhante e vibrante, ainda mais com as competições que temos pela frente. Estamos aprendendo e vamos evoluindo. Falta brilhar, aproveitar as oportunidades, o time tem que estar mais vivo. Agora vem Libertadores, então tem que ter mais brilho e eles estão sabendo disso. Meu trabalho é colocar o Santos em um patamar mais vibrante para competir”, explicou o comandante em entrevista coletiva após o empate.

Pensando na ‘decisão’ diante do Atlético-PR, na próxima quarta-feira, na Vila Capanema, no confronto de ida das oitavas de final da Libertadores, o técnico Levir Culpi começou o jogo deste sábado com apenas três titulares em campo.

Porém, no decorrer do confronto, Lucas Lima e Thiago Maia entraram e ajudaram o Peixe a buscar o empate diante do Dragão de Goiânia.

“A ideia era poupar, mas deixar outros jogarem um pouco. Lucas Lima e Thiago não vinham jogando com tanta frequência, estava previsto eles entrarem. Foi importante para eles dentro da condição física. Todos reagiram bem, estaremos bem preparados”, concluiu Levir.

