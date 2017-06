Kayke rebate torcedor: “Muita corneta para pouca torcida”

O atacante Kayke, do Santos, se envolveu em discussão com torcedor nas redes sociais. Após colocar uma foto sua com o filho na praia, sem camisa, o jogador foi provocado por um santista.

O fã do Peixe comentou na publicação do atleta, com o seguinte texto: “Muito preparo para pouco futebol”. O atacante não se omitiu e respondeu na mesma moeda. “Muita corneta para pouca torcida”, escreveu, colocando ainda #vempravila, convocando o torcedor a apoiar o Santos no estádio.

Posteriormente, em outra rede social, Kayke explicou o ocorrido e garantiu que não fez nenhuma cobrança aos torcedores do clube, e sim a uma pessoa específica. “Não cobrei a torcida do Santos como alguns estão dizendo. Fiz uma postagem diretamente para UMA pessoa tanto que marquei ele”, declarou.

Kayke chegou ao time da Vila Belmiro no início de 2017, mas ainda não deslanchou. Em 14 jogos, foram quatro gols, três pelo Paulista e um na Copa do Brasil. Ao longo das três rodadas do Brasileiro, ele atuou por apenas 31 minutos até o momento.

O próximo desafio da equipe santista é no sábado, em clássico contra o Corinthians, em Itaquera, pela quarta rodada do Nacional. Na competição, o Peixe teve início ruim, com duas derrotas em três partidas.