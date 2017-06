Julgado pelo STJD no Rio, Dorival fica fora de treinos do Santos

O Santos teve um desfalque importante nos dois últimos treinamentos realizados no CT Rei Pelé. Porém, não se trata de algum atleta lesionado, mas sim do técnico Dorival Júnior. O comandante não participou das atividades de terça e quarta-feira por conta de uma viagem ao Rio de Janeiro.

Na cidade, o treinador participou de uma ação trabalhista contra o Vasco. Já nesta quarta, ele ainda será julgado pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por conta da expulsão na vitória santista diante do Coritiba, no último dia 20, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Com a ausência de Dorival, seu filho e auxiliar Lucas Silvestre comandou o treino de terça e quarta. A expectativa é de que o comandante retome o posto nesta quinta-feira e esteja no banco de reservas no clássico contra o Corinthians, neste sábado, às 19h (de Brasília), em Itaquera.

O treinador foi enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), podendo pegar um gancho de até seis jogos.

“Nossa comissão é extremamente organizada. Não muda nada (a ausência de Dorival). O Lucas está sempre à frente dos treinamentos com o Dorival. Ele tem total liberdade. O mais importante é a gente estar organizado e concentrado. Vamos continuar trabalhando para fazer um bom jogo na Arena”, explicou o lateral-direito Victor Ferraz em entrevista coletiva nesta quarta-feira.