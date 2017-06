Insatisfeito, Donizete pede para não jogar e xinga torcedor na web

Leandro Donizete não está com um bom clima no Santos. Durante o treino desta terça-feira, o último antes do duelo contra o Vitória, nesta quarta, às 19h30 (de Brasília), no Barradão, o técnico Levir Culpi escolheu Alison para ser o substituto de Thiago Maia, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Insatisfeito com a condição de ‘terceiro reserva’, o experiente volante alegou ‘problemas pessoais’ e pediu para não viajar com a delegação para Salvador.

Após a confirmação de que não estaria com o Peixe no embate diante do Leão, Donizete foi alvo de críticas nas redes sociais e rebateu um torcedor em especial.

Contratado no início do ano, sem custos o volante nunca firmou-se como titular. Porém, ele era considerado por Dorival Júnior como o ‘primeiro reserva’. Por conta disso, Donizete tinha a intenção de continuar no Santos para receber mais chances no futuro, levando em conta o fato do titular Thiago Maia estar na mira de clubes europeus.

O problema é que com a chegada Levir Culpi, o experiente jogador perdeu até mesmo o posto de ‘reposição imediata’ entre os volantes. Já o jovem Alison, hoje titular com o novo técnico, chegou a ser liberado por Dorival para jogar o Paulistão pelo Red Bull.