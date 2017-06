Herói outra vez, Vanderlei vê Santos em ‘uma crescente’ no ano

Apesar do gol da vitória ter sido marcado por Kayke, o grande herói do Santos novamente foi Vanderlei. Impenetrável, o goleiro fez defesas de todos os tipos na noite desta quarta-feira e garantiu o triunfo do Peixe por 1 a 0 sobre o Palmeiras, na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

Após o clássico, o camisa 1 novamente saiu ovacionado do estádio, assim como já havia acontecido contra o Coritiba, no mês passado. Discreto como sempre, Vanderlei não comentou muito sobre uma possível convocação para a Seleção Brasileira e preferiu destacar o bom momento do Peixe, que vem de três vitórias seguidas (contra Botafogo, Atlético-PR e Palmeiras, respectivamente.

“Falar individualmente é complicado, mas se vier a convocação eu ficaria muito feliz. Fico contente pelo bom trabalho após a contratação do Levir. Ele procurou passar confiança e depois vai implantar o trabalho dele. O Santos está em uma crescente. No Campeonato Brasileiro todos os jogos são sofridos, temos que saber sofrer e vencer as partidas. Tem várias equipes buscando o título, vamos vencer só assim mesmo, por detalhes”, disse o arqueiro na saída do gramado.

Com o triunfo, o primeiro em clássicos no ano, o Peixe chegou aos 12 pontos e entrou no G6 da competição. Na próxima rodada, a equipe comandada por Levir Culpi recebe a Ponte Preta, no sábado, às 21h (de Brasília), no Pacaembu.

“Clássico é sempre um jogo equilibrado, o Palmeiras valorizou bastante. Vencer um clássico contra o Palmeiras nos dá moral para a sequência. Nossa equipe foi bem efetiva, o Prass também fez boas defesas. As duas equipes criaram bastante”, concluiu Vanderlei.