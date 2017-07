Ferraz vê pessimismo com o Santos: “Jogamos muito em 2015 e perdemos”

O Santos é o único brasileiro invicto na Libertadores e encara o Atlético-PR, na próxima quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), na Vila Capanema, pelo confronto de ida das oitavas de final da competição continental. Além disso, a equipe comandada por Levir Culpi também está nas quartas da Copa do Brasil e ocupa a quinta colocação no Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, o Peixe tem sido alvo de críticas durante toda a temporada.

O lateral-direito Victor Ferraz até admitiu que o alvinegro não vem tendo boas apresentações, porém, ele citou como exemplo o Flamengo, que foi eliminado ainda na primeira fase da Liberta, e até mesmo o Santos de 2015, que perdeu a final da Copa do Brasil para o rival Palmeiras.

“Estamos disputando três competições com chance de título em todas. Muitas vezes as coisas são negativas quando o assunto é o Santos. As visões costumam ser pessimistas. Não apresentamos ainda o que poderíamos, mas poderíamos estar bem e fora da Libertadores, como o Flamengo. Em 2015 jogamos muito e não ganhamos. Tem de ganhar. Já aprendi. Futebol é ganhar jogando bem ou mal. Mas claro que a gente quer ganhar jogando bem. É o que vamos tentar” disse Victor Ferraz em entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira, no CT Rei Pelé.

E apesar dos três jogos seguidos sem vitória do Peixe na temporada, o lateral vê a equipe confiante e espera um duelo ‘típico de Libertadores’ no duelo decisivo contra o Furacão.

“Esperamos por um jogo de pegada, com muita marcação. Vamos tentar ter uma postura agressiva com o campo pequeno de lá. Eles precisam fazer gol, torcida vai empurrar, então temos que segurar a pressão e fazer os nossos golzinhos. Estamos confiantes. Nenhuma derrota nos abateu, assim como as vitórias não nos deixou no ‘salto alto’. Estamos bem concentrados”, concluiu.