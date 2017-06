Estreante contra o Fogão, Elano começa a ‘passar a bola’ para Levir

Elano está com os dias contados como treinador do Santos. Afinal, o Peixe contratou Levir Culpi na última terça-feira e deve anunciar o novo comandante nesta quinta. Porém, após a vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, nesta quarta, no Pacaembu, o técnico interino ‘ganhou’ mais uma oportunidade para armar o Alvinegro Praiano contra o Atlético-PR, no próximo domingo, às 19h (de Brasília), em Curitiba, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Inicialmente, a intenção era que Levir já comandasse a equipe diante do Furacão. O novo treinador, porém, precisará resolver algumas questões particulares nos próximos dias e só assumirá o time na próxima segunda-feira, fazendo a estreia no clássico contra o Palmeiras, na próxima quarta, na Vila Belmiro.

Das tribunas do Pacaembu, Levir apenas acompanhou a partida diante do Fogão. Porém, o novo comandante deve ter saído desanimado, afinal, ele deixou o estádio antes do gol salvador de Victor Ferraz, aos 50 minutos do segundo tempo. No entanto, o técnico esteve no mesmo hotel que o Alvinegro um dia antes da partida e chegou a conversar com o Elano.

“Tenho que passar tudo! Se ele é o treinador, tem que saber de tudo. Quero passar com transparência. Estive com ele no hotel e procurei passar o que iria fazer. Ele me deu total liberdade para fazer isso. Deixei claro que estou à disposição para colaborar. Era importante essa vitória para uma retomada. Com empenho e dedicação, quero entregar com duas vitórias”, explicou o treinador interino.