Em ‘adeus’ de Elano, Santos pega o Furacão para embalar no Brasileirão

Elano sabe que sua permanência no comando do Santos terminará neste domingo, no embate contra o Atlético-PR, às 19h (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Alçado ao cargo de técnico interino após a demissão de Dorival Júnior, o ex-jogador irá ‘passar a bola’ para Levir Culpi a partir de segunda-feira. E para espantar a crise de vez e entregar o time bem ao novo treinador, o atual comandante espera terminar seu ‘mandato’ com 100% de aproveitamento.

“Não esperava que seria tão rápido essa experiência como treinador. Entrego um time com luta. Fui comunicado que serei o treinador no domingo. Eu quero entregar com vitórias. Tenho interesse de seguir carreira como treinador, mas acho que tem coisas que não dá para antecipar, tem que se preparar. Conheço bastante o time, mas nesse momento não optei por isso”, explicou Elano.

E para o duelo deste domingo, o técnico interino deve fazer três alterações em relação ao time que bateu o Botafogo, na última quarta, no Pacaembu. Voltando de suspensão, Bruno Henrique tem presença confirmada e entra vaga de Arthur Gomes.

Já o lateral Matheus Ribeiro entrou mal contra o Fogão e deve perder o posto para Jean Mota. Por fim, Vitor Bueno pode ser recuado para o meio de campo e Copete assume o posto na lateral do ataque. Emiliano Vecchio, que foi titular contra o Botafogo, foi liberado para resolver problemas particulares.

Vale destacar que mesmo recuperado de um estiramento muscular na coxa direita, sofrido na partida contra o Coritiba, no dia 20 de maio, Lucas Lima será poupado pela comissão técnica e nem viaja para Curitiba.

Atlético-PR busca primeiro triunfo

Diante de seu torcedor, o Furacão buscará sua primeira vitória na competição, que ganhou ainda mais importância após a última rodada, que deixou o time na penúltima colocação, à frente apenas do Vitória, outro time que ainda não alcançou um resultado positivo sequer. O técnico Eduardo Baptista tem mostrado tranquilidade em relação à campanha, já que o desempenho do grupo agrada, mas um tropeço pode aumentar a pressão na Baixada.

Para evitar isso, dois jogadores devem reaparecer entre os titulares. O primeiro deles é o zagueiro Thiago Heleno, peça importante do sistema defensivo, poupado no empate diante do Fluminense. Ele volta no lugar de Wanderson. No meio-campo, Matheus Rossetto, que entrou na segunda etapa no Maracanã, agora deve ser titular no lugar de Lucho González.

O treinador rubro-negro já adiantou que montará um time equilibrado, para conseguir impor o jogo, mas sem se arriscar demais atrás. “Vejo que é um jogo que temos que ganhar. Mas não é ganhar de qualquer jeito. Temos que estar organizados, buscando o gol e seguros defensivamente. Necessitamos desta vitória, mas precisamos fazer as coisas certas e equilibradas para que possamos conquistar o resultado, com o mínimo de risco possível”, avaliou.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-PR X SANTOS

Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Data: 11 de junho de 2017, domingo

Horário:19 horas (de Brasília)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Assistentes: Dibert Pedrosa Moises (RJ) e Michael Correia (RJ)

ATLÉTICO-PR: Weverton; Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno e Sidcley; Otávio, Deivid e Matheus Rossetto; Nikão, Pablo e Grafite (Eduardo da Silva)

Técnico: Eduardo Baptista

SANTOS: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Renato, Thiago Maia e Vitor Bueno; Bruno Henrique, Copete e Kayke.

Técnico: Elano