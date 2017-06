Dorival não se vê pressionado e diz que Santos está no caminho certo

O Santos segue sem vencer clássicos em 2017. Na noite deste sábado, o Peixe viu o Corinthians massacrar no segundo tempo e saiu de Itaquera com uma derrota de 2 a 0 na bagagem. Com o revés, o quarto contra rivais no ano, o Alvinegro da Vila pode terminar a rodada na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Após o resultado, o técnico Dorival Júnior foi bombardeado com perguntas sobre uma possível pressão que esteja sofrendo no clube por conta dos maus resultados. O comandante, porém, não se vê pressionado no cargo e acredita que o trabalho está sendo bem feito.

“Não, pressionado não me sinto. O treinador de futebol está pressionado sempre, é cargo de confiança. Somos sempre contestados. Mas temos equilíbrio na Libertadores, com um ponto a menos do líder geral. Se tem um lado ruim pelo mau início no Brasileirão, nas demais competições nossa sequência é positiva. Mas o momento é ruim, reconheço”, disse Dorival Júnior em entrevista coletiva na Arena.

Apesar de admitir que o time não vive boa fase, o treinador acredita que o resultado deste sábado pode ser enganoso, pois o Santos começou bem na primeira etapa em Itaquera e desperdiçou algumas oportunidades para abrir o marcador.

“Quem viu o primeiro tempo do Santos questiona o resultado. Sofremos uma derrota pela postura do adversário na segunda etapa. Confio no trabalho que vem sendo desenvolvido. Mas não podemos oscilar como vem acontecendo, isso compromete e tira a possibilidade de melhores resultados. É momento, são situações. Jogadores vinham bem, dando conta do recado. Tivemos queda, mas vamos recuperar. Temos qualidade, uma equipe de homens, que honram a camisa do Santos. Momento no Brasileiro não é bom, reconheço, mas não é nada que não seja contornável”, concluiu Dorival.

O Peixe não terá muito tempo para corrigir os erros cometidos no clássico. Afinal, o clube entra em campo já nesta quarta-feira, às 21h (de Brasília), contra o Botafogo, no Pacaembu.