De ressaca, Santos terá quatro dias para treinar antes do clássico

O Santos finalmente terá uma semana livre para trabalhar. Após uma maratona com seis jogos em apenas 18 dias, sendo que três deles aconteceram longe da Vila Belmiro (contra Paysandu, Fluminense e The Strongest, respectivamente), o Peixe inicia nesta terça-feira a preparação para encarar o clássico contra o Corinthians, neste sábado, às 19h (de Brasília), em Itaquera, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Visto com bons olhos pela comissão técnica, os quatro dias de ‘folga’ serão incômodos para os jogadores. Afinal, o elenco terá que passar a semana convivendo com as críticas após a derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, no último domingo, dentro da Vila Belmiro.

“Vamos trabalhar bastante. Será semana boa para continuar trabalhando bem a equipe. O jogo de terça (contra o Sporting Cristal) comprometeu. Alguns treinaram só na sexta. Foi a partida de maior intensidade no ano a de terça. O descanso será importante”, explicou o auxiliar Lucas Silvestre em coletiva após o jogo contra a Raposa.

Além da preparação para o clássico em si, o técnico Dorival Júnior vai usar os dias sem jogos para recuperar a condição física dos principais jogadores, que não foram poupados durante a maratona.

Contra o Timão, o único desfalque certo é o meia Lucas Lima. Após sentir um estiramento na coxa direita diante do Coritiba, o camisa 10 segue se recuperando no CT Rei Pelé e deve voltar aos gramados no embate frente ao Palmeiras, no dia 14 de junho.