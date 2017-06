Copete pede melhora em finalizações, mas diz: “Não sou artilheiro”

O Santos vive um bom momento defensivo, afinal, a equipe comandada por Levir Culpi está em uma sequência de quatro jogos sem sofrer gols. Porém, quando o assunto é colocar a bola na rede, o Peixe tem pecado nos últimos compromissos pelo Campeonato Brasileiro. O duelo contra a Ponte Preta, no sábado passado, no Pacaembu, foi uma demonstração clara da dificuldade santista na hora de finalizar.

No empate em 0 a 0 diante da Macaca, o alvinegro chutou 13 vezes. Porém, dessas tentativas, oito foram fora da meta defendida pelo goleiro Aranha. Por conta dessa ‘má pontaria’, o técnico Levir Culpi tem intensificado os treinos de finalizações. Novamente titular após ‘roubar a vaga de Vitor Bueno, Jonathan Copete admite que não possuí um grande faro de gol, mas afirma que Santos tem pecado na hora de definir as jogadas.

“Sempre temos que ter uma boa finalização. Foi difícil fazer gols e temos que fazer jogadas para melhorar. É isso que o professor quer corrigir. Temos que entender o que ele quer. Não sou artilheiro, trabalho para a equipe. Sempre trabalho pelo melhor time. O gol às vezes acontece e fico contente. Mas sempre deixo tudo em campo para o time ficar legal. Se vier o gol, vou comemorar”, explicou o colombiano em entrevista coletiva nesta terça-feira, no CT Rei Pelé.

Nesta quarta-feira, Copete terá mais uma oportunidade de acabar com essa ‘seca de gols’. Isso porque o colombiano terá pela frente o Vitória, no Barradão, às 19h30 (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O time baiano é a principal vítima do atacante, afinal, ele já marcou três vezes em apenas dois duelos contra os rubro-negros.

“O que importa é ajudar e trazer os três pontos como visitante. Se sair o gol, ficarei muito feliz. A dificuldade é que eles estão em casa, com a torcida. Temos que estar preparados e ligados para não entrar desconcentrado. São fortes dentro de casa, então temos que fazer um trabalho em conjunto pela vitória. Sabemos que todos os times são fortes, não tem fraco no futebol. Vamos trabalhar como uma final em cada jogo. Os de baixo vão correr e lutar para sair da zona e nós que queremos estar em cima, temos que fazer um trabalho melhor ainda pelas vitórias”, concluiu Copete.