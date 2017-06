Com Vecchio titular, Elano promove diversas mudanças em 1º treino

O Santos não tem mais a ‘cara’ de Dorival Júnior. Demitido no último domingo, o ex-treinador deu lugar a Elano, que deixou de ser apenas auxiliar e passou a comandar o time de forma interina. Em sua primeira atividade como técnico, o ex-jogador promoveu diversas mudanças na equipe.

A que mais chamou a atenção foi a entrada de Emiliano Vecchio entre os titulares. Preterido por Dorival e sem ter jogado uma partida oficial no ano, o argentino treinou como armador do time no lugar de Vladimir Hernández. Além disso, Copete perdeu espaço para Matheus Ribeiro na lateral e Arthur Gomes ganhou uma oportunidade.

Sem Ricardo Oliveira, que ficou tratando de dores do tornozelo, e Bruno Henrique, suspenso após expulsão contra o Corinthians, o Santos treinou com: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Matheus Ribeiro; Renato, Thiago Maia e Vecchio; Arthur Gomes, Vitor Bueno e Kayke.

Além das alterações na escalação, o método de treinamento também foi bastante modificado por Elano. Com Dorival, os jogadores tinham o costume de fazer trabalho de posse de bola em campo reduzido e depois uma atividade tática. Hoje, o elenco fez aquecimento e logo depois partiu para o coletivo.

Mesmo com a expectativa de anunciar Levir Culpi o mais rápido possível, Elano vai comandar alvinegro no embate contra o Botafogo, nesta quarta-feira, às 21h (de Brasília), no Pacaembu, pela quinta rodada do Brasileirão.