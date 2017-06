Com terceiro amarelo, Braz desfalca o Santos contra o Sport

David Braz não vai estar em campo no duelo entre Santos e Sport, no próximo sábado, às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro recebeu o terceiro cartão amarelo no triunfo por 2 a 0 sobre o Vitória, nesta quarta-feira, no Barradão, e está suspenso para o compromisso contra os pernambucanos.

Para o lugar do camisa 14, o técnico Levir Culpi conta Fabián Noguera e Cleber. O último, porém, nem viajou para Salvador, pois está com o edema na virilha. Caso ele não retorne aos treinamentos, o comandante deve escalar o argentino como titular ao lado de Lucas Veríssimo.

Vale lembrar que Gustavo Henrique e Luiz Felipe ainda fazem trabalho de transição após cirurgia no joelho e só devem voltar em julho. Além disso, o jovem Yuri, que é volante de origem, mas vinha sendo improvisado como zagueiro, está afastado por conta de dores no quadril.

Por fim, Zeca e Ricardo Oliveira também não devem encarar o Sport. O lateral se recupera de dores na panturrilha e o centroavante vem sofrendo com problemas no tornozelo. Os dois devem voltar aos treinos até o final da semana, mas dificilmente terão condições de jogar no sábado.