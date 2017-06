Com pneumonia, Ricardo Oliveira deve desfalcar Santos na Liberta

O Santos deve seguir sem contar com Ricardo Oliveira por mais algum tempo. Com uma pneumonia constatada nesta terça-feira, o centroavante foi liberado dos treinamentos no CT Rei Pelé e deve ser desfalque do Peixe até mesmo no duelo contra o Atlético-PR, no próximo dia 5, pela ida das oitavas de final da Libertadores.

O camisa 9 não atua desde o dia 3 de junho, na derrota por 2 a 0 para o Corinthians, em Itaquera. Após o confronto, ele teve sofreu uma contusão no tornozelo esquerdo. Na semana passada, o departamento médico do Peixe informou que Oliveira estava recuperado do problema, mas não teria condições de entrar em campo por conta de uma gripe.

Na reapresentação do elenco depois da derrota para o Sport, no último sábado, o atacante não apresentou melhora. Com isso, os médicos perceberam uma suspeita de pneumonia fizeram alguns outros exames. Os laudos confirmaram o problema e logo depois o centroavante foi liberado para ficar em repouso na sua casa, em Alphaville.

Ricardo Oliveira ainda não tem prazo para o retorno às atividades normais no Peixe, porém, o departamento médico tem percebido uma evolução no quadro do camisa 9.

Vale lembrar que durante a pré-temporada, o atacante perdeu duas semanas treinos por causa de uma caxumba. Ele só estreou no meio de fevereiro, durante o Campeonato Paulista.