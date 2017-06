Com Elano no comando, Santos pega o Fogão para espantar crise

O Santos ainda tenta juntar os cacos após o intenso final de semana, que contou com a derrota por 2 a 0 no clássico contra o Corinthians, em Itaquera, e a demissão de Dorival Júnior após um ano e sete meses no comando. E caiu no colo de Elano a missão de substituir o ex-treinador e ainda espantar uma possível crise pelos lados da Vila Belmiro. O ex-jogador e auxilar irá comandar o time no embate frente ao Botafogo, nesta quarta-feira, às 21h (de Brasília), no Pacaembu, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Leia mais: Santos confirma Levir Culpi para o lugar de Dorival Júnior

E logo em seu primeiro treino como interino, Elano tratou de dar a sua própria ‘cara’ ao Santos. Isso porque o ex-jogador promoveu diversas mudanças na equipe. A que mais chamou a atenção foi a entrada de Emiliano Vecchio entre os titulares. Preterido por Dorival e sem ter jogado uma partida oficial no ano, o argentino treinou como armador do time no lugar de Vladimir Hernández.

“É um jogo importante, não vencemos os confrontos que precisávamos. Sabemos que será um duelo difícil, mas temos que conquistar os três pontos. Necessitamos voltar a jogar como estávamos jogando, com bastante movimentação e também com boas finalizações. Criamos muitas ocasiões mas não convertemos contra o Corinthians. Temos que fazer o nosso melhor e acreditar em nós”, disse Jonathan Copete.

Apesar do discurso, o colombiano, que estava sendo improvisado na lateral-esquerda, perdeu espaço para Matheus Ribeiro. Além disso, Arthur Gomes ganhou uma oportunidade na vaga do suspenso Bruno Henrique. Já no comando de ataque, Ricardo Oliveira sentiu dores no tornozelo após o revés para o Timão e nem foi relacionado para o duelo esta quarta-feira. Com isso, Kayke assume o posto de titular.

Tudo na mesma

Jair Ventura, técnico do Botafogo, entende que o Glorioso não leva vantagem pelo momento conturbado do rival.

“Vejo como um complicador, pois toda vez que o jogador sabe que vai ter mudança na comissão técnica se motiva. Muitos falaram que ia ser fácil contra o Sport na Copa do Brasil e penamos para conseguirmos o um a um que nos fez passar de fase, pois os jogadores estavam motivados com a troca de treinador. O ideal é você enfrentar sempre um rival que esteja nas mesmas condições que a sua na tabela de classificação. No caso do Santos, que tem muita qualidade, eles farão de tudo para vencer”, disse Jair.

“Fizemos alguns bons jogos neste Campeonato Brasileiro e poderíamos estar em uma situação melhor. O importante é acreditarmos que podemos reagir rapidamente, pois vamos jogar em casa e temos que vencer o Botafogo. Não vai ser um jogo muito tranquilo, mas é fundamental fazermos a nossa parte”, disse o volante Renato, que já vestiu as cores do Botafogo.

Os botafoguenses entendem que precisam encurtar os espaços no Pacaembu. “Vai ser um jogo complicado e o Santos vai procurar sair para o jogo. Temos que encurtar os espaços e atacarmos em velocidade quando recuperarmos a posse de bola”. disse o lateral-direito Arnaldo.

Para este compromisso o Botafogo perdeu o lateral-esquerdo Víctor Luís, com dores no joelho direito, e o volante Aírton, que vai ficar cerca de três meses parado após sofrer uma fratura de na fíbula da perna direita. O goleiro Gatito Fernández, servindo à seleção paraguaia em amistosos internacionais, também não joga. O meia Camilo, com dores no ombro esquerdo, também permanece vetado.

No gol, Jefferson, que está há mais de um ano sem jogar por conta de cirurgias no ombro esquerdo, pode enfim reaparecer, pois treinou normalmente ao longo da semana. Gilson deve assumir a lateral esquerda. No meio-de-campo, Rodrigo Lindoso, livre de dores na coxa direita, deve formar trinca de volantes com Bruno Silva e Matheus Fernandes, liberando para João Paulo ficar com a criação de jogadas.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X BOTAFOGO

Local: Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP)

Data: 07 de junho de 2017, quarta-feira

Horário: 21h (de Brasília)

Árbitro: Jailson Macedo Freitas (BA)

Assistentes: Alessandro A. Rocha de Matos (BA) e Elicarlos Franco de Oliveira (BA)

SANTOS: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Matheus Ribeiro; Renato, Thiago Maia e Vecchio; Vitor Bueno, Arthur Gomes e Kayke

Técnico: Dorival Júnior

BOTAFOGO: Jefferson; Arnaldo, Joel Carli, Igor Rabello e Gilson; Bruno Silva, Rodrigo Lindoso, Matheus Fernandes e João Paulo; Rodrigo Pimpão e Roger

Técnico: Jair Ventura