Bruno Henrique espera ‘guerra’ contra o Sport e torce por empate no Sul

Com quatro vitórias nos últimos cinco jogos, o Santos subiu de patamar no Campeonato Brasileiro. Antes flertando com a zona de rebaixamento, o Peixe hoje é o terceiro colocado, com 16 pontos conquistados, atrás apenas de Grêmio e Corinthians. E neste final de semana, os comandados de Levir Culpi podem terminar a décima rodada ainda mais colados nos dois líderes do Brasileirão. Isso porque Timão e Tricolor Gaúcho duelam em Porto Alegre, no domingo.

Para encostar de vez no topo, Bruno Henrique torce por um empate no Rio Grande do Sul. Porém, o atacante ressalta que a igualdade entre os rivais não irá fazer diferença se o Peixe tropeçar no Sport, neste sábado, às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro.

“Vamos a 19 pontos se vencermos. Isso aproxima a gente. Que lá aconteça o empate e aí fica melhor ainda. Sabemos da nossa responsabilidade, que temos que fazer o nosso jogo para vencer”, explicou o santista em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

O Sport, por sua vez, não vive boa fase no Brasileirão. Com apenas 9 pontos, a equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo está na zona de rebaixamento. Porém, os pernambucanos retomaram o ânimo após arrancarem um empate em 2 a 2 com o Atlético-MG, na última quarta, em Belo Horizonte.

“Amanhã é mais uma guerra. Sport vem de bom resultado contra o Atlético, que é qualificado, mas está oscilando. Tenho certeza que vão jogar da mesma forma, com empate ou mesmo uma vitória, e temos que ficar precavidos para não sermos surpreendidos. Temos que fazer os gols quando as oportunidades pensarem”, concluiu Bruno Henrique.