Braz cita cansaço do Santos para justificar empate contra a Ponte

O Santos até criou oportunidades, mas não conseguiu sair do 0 a 0 com a Ponte Preta, na noite deste sábado, no Pacaembu, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A igualdade impediu uma arrancada santista no torneio e ainda encerrou com a série perfeita de 20 vitórias seguidas no Paulo Machado de Carvalho. Mesmo martelando a Macaca desde o início, o zagueiro David Braz acredita que o Peixe sentiu bastante o cansaço com a sequência de jogos.

“Por ser nosso mando, nós tínhamos que vencer. Sentimos bastante o cansaço do clássico contra o Palmiras. Mas vamos levantar a cabeça e se recuperar desse cansaço para conquistar a vitória na quarta-feira”, disse o camisa 14 na saída do gramado.

Com o empate, o Peixe ficou com 13 pontos e segue na quinta colocação. Já a Macaca, por sua vez, terminou com 11 e dormirá como sétima. Porém, o time de Gilson Kleina pode ser ultrapassado por outros seis que ainda não jogaram na rodada.

O Alvinegro Praiano volta a entrar em campo já na próxima quarta-feira, quando viaja até Salvador para pegar o Vitória, no Barradão, às 19h30 (de Brasília), pela nona rodada do Brasileiro. No mesmo horário, mas um dia depois, na quinta, a Ponte recebe o Cruzeiro, no Moisés Lucarelli.