Artilheiro da base volta ao sub-17 do Santos após duas lesões graves

Vista como a melhor geração do Santos desde Diego e Robinho, a equipe sub-17 do alvinegro recebeu um reforço de peso na última semana. Depois de duas graves lesões, o atacante Moraes atuou no segundo tempo do empate em 1 a 1 com a Portuguesa Santista, no último sábado, pelo Campeonato Paulista da categoria.

Artilheiro da base do Sub-11 até o Sub-15, o jogador de 17 anos volta após um período de tratamento de uma lesão do ligamento cruzado do joelho direito, sofrida no segundo semestre do ano passado. Em 2015, o jovem sofreu o mesmo problema, só que na perna esquerda.

“Quando estava voltando de minha primeira lesão, estava em uma fase muito boa. Era um dos melhores momentos que tive no Santos, pois estava muito confiante e atuando muito bem. Acabei me lesionando novamente e isso foi muito difícil para mim. Mas, com o apoio da minha família, da comissão técnica e dos companheiros, soube aceitar a dificuldade, tive muita força para me recuperar e voltar livre de qualquer dor”, disse o jogador.

Leia mais: Levir Culpi assume o Santos na segunda e estreia diante do Palmeiras

Agora, a expectativa de Moraes é deixar as lesões de lado e retomar o espaço de destaque que possui desde a categoria Sub-11 do Peixe.

“Como já sabia os procedimentos e tudo sobre o tratamento, soube assimilar melhor a dificuldade. E voltei muito bem e tenho trabalhando muito forte, para que não sofra mais nenhum tipo de problema com lesões. Tenho a expectativa de voltar a atuar o quanto antes e conseguir ser titular novamente no Santos”, completou.