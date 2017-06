Após pedidos da torcida, Santos vende ingressos para três jogos

Os associados do Santos já podem garantir as entradas para os três próximos jogo do time como mandante, contra Palmeiras, Ponte Preta e Sport, pelo Campeonato Brasileiro. Os embates contra Alviverde e Leão acontecerão na Vila Belmiro, enquanto o confronto com a Macaca será no Pacaembu.

As vendas simultâneas, uma novidade no clube, começaram na última sexta-feira e será permitida a compra para acompanhante. Esse modelo de comercialização era um pedido antigo dos torcedores. Agora, a diretoria santista estuda maneiras para oferecer um prazo maior também os que não são sócios do Peixe.

A estratégia visa tentar melhorar o público nas partidas do Alvinegro. Afinal, na última quarta-feira, contra o Botafogo, no Pacaembu, apenas 12.190 pessoas compareceram, rendendo um lucro de R$ 12 mil, número bem abaixo do esperado.

Confira os valores para sócios:

Santos x Palmeiras – 14/06 (4ª) – 21h45 – Vila Belmiro:

R$ 30,00: Portões 1/2, 17, 7/8, 24 (arquibancadas superiores)

R$ 40,00: Portão 26 (cadeira térrea lateral)

R$ 50,00: Portão 22 (cadeira coberta de fundo)

Santos x Ponte Preta – 17/06 (sábado) – 21h00 – Pacaembu:

R$ 10,00: tobogã

R$ 20,00: arquibancadas amarela e verde

R$ 30,00: cadeira descoberta laranja

R$ 40,00: numerada descoberta manga

R$ 50,00: cadeira coberta azul

Santos x Sport Recife – 24/06 (sáb) – 19h00 – Vila Belmiro:

R$ 20,00: Portões 1/2, 17, 7/8, 24 (arquibancadas superiores)

R$ 30,00: Portão 26 (cadeira térrea lateral)

R$ 40,00: Portão 22 (cadeira coberta de fundo)

Postos de venda na Baixada Santista, em São Paulo e no ABC

Vila Belmiro – Rua Princesa Isabel, s/ nº – Vila Belmiro – Santos/SP – Bilheteria principal (próxima ao Portão 6). Das 10 às 18 horas.

Pacaembu: Praça Charles Miller s/n – São Paulo – Bilheteria principal (próxima do portão principal) – Das 11 às 17 horas.

Subsede do Santos FC/SP – Av. Indianópolis, 1.772 – Planalto Paulista – São Paulo – Tel.: (13) 3257-4000 / Ramal 5000 – Das 11 às 17 horas, exceto no domingo.

Quiosque Compre Ingressos/Redegol (Santos) – Rua Euclides da Cunha, 21 – Loja 22 – Shopping Miramar – 2º Piso – Gonzaga – Segunda à sábado das 10 às 18 horas. Domingo das 15 às 19 horas.