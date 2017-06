Antes de mata-matas, Santos pega o Sport para consolidar-se no Brasileirão

Após conseguir a classificação para as oitavas de final da Libertadores e as quartas da Copa do Brasil, o Santos ganhou um mês para pensar apenas no Campeonato Brasileiro. Mesmo com um período de instabilidade e até a demissão de Dorival Júnior, o Peixe conseguiu buscar uma arrancada, alcançando a terceira posição, com 16 pontos. Porém, os mata-matas voltam a partir da próxima semana. E para consolidar-se no pelotão da frente da competição nacional antes de retomar a maratona, o Alvinegro Praiano recebe o Sport, neste sábado, às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro.

“A equipe está bem focada nos objetivos. Nesses últimos cinco jogos, fizemos o que o grupo precisava, que era arrancar no Brasileiro. Recuperar pontos perdidos é difícil. Retomamos o caminho das vitórias. O poder coletivo está ajudando. Os que entram e saem, os que estão no DM passam experiência, e isso fez a nossa retomada”, explicou Bruno Henrique em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

Para o duelo contra o Leão, o técnico Levir Culpi terá os retornos de Lucas Lima e Thiago Maia. O camisa 10, que vem sendo especulado no Barcelona, está livre de uma gripe que o tirou do jogo contra o Vitória, na última quarta-feira. Já o volante retorna após cumprir suspensão e nem viajar para Salvador.

Em contrapartida, o comandante não terá David Braz. O defensor levou o terceiro amarelo no Barradão e fica fora diante do Sport. Por conta disso, Fabián Noguera deve ser o substituto, já que Cleber, com edema na panturrilha direita, e Yuri, com dores no quadril, seguem fora.

Por fim, Zeca e Ricardo Oliveira desfalcam o Peixe mais uma vez. O atacante já está recuperado de contusão no joelho esquerdo, mas foi vítima de uma forte gripe e nem treinou nesta sexta-feira. Já o lateral-esquerdo, por sua vez, continua fazendo trabalhos de prevenção após sentir dores na panturrilha esquerda.

Sport ganha ânimo

Se o Santos vive boa fase e não perde há cinco jogos, o Sport vem em situação inversa, já que acumula quatro partidas sem vitória. Além disso, a equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo está na zona de rebaixamento, com apenas 9 pontos conquistados.

Porém, os pernambucanos retomaram um pouco do ânimo após arrancarem um empate em 2 a 2 com o Atlético-MG, na última quarta, em Belo Horizonte.

“A gente tem que levar esse jogo como lição. Esse é o foco, o objetivo. Assim a gente vai conseguir grandes resultados dentro do campeonato”, comentou o volante Patrick.

E para encarar o Peixe, o Leão tem apenas uma mudança confirmada. Suspenso pelo STJD por um jogo (por conta de confusão na semifinal da Copa do Nordeste), Rithely não entrará em campo. Dois atletas disputam a posição: Thallyson e Fabrício.

No restante do time, Luxa não deve fazer alterações. A única mudança por opção pode ser a entrada de Lenis na vaga de Everton Felipe.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X SPORT

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data: 24 de junho de 2017, sábado

Horário: 19h00 (de Brasília)

Árbitro: Rafael Traci (PR)

Assistentes: Ivan Carlos Bohn (PR) e Luciano Roggenbaum (PR)

SANTOS: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Fabián Noguera (Cleber) e Jean Mota; Renato, Thiago Maia e Lucas Lima; Copete, Bruno Henrique e Kayke.

Técnico: Levir Culpi

SPORT: Magrão; Samuel Xavier, Ronaldo Alves, Durval e Sander; Patrick, Fabrício (Thallyson), Everton Felipe (Lenis) e Diego Souza; Osvaldo e André.

Técnico: Vanderlei Luxemburgo