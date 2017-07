Antes de ‘final’, Levir promove rachão e não faz alterações no Santos

O Santos já está preparado para a ‘decisão’ contra o Atlético-PR, nesta quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), na Vila Capanema, no Paraná, pela ida das oitavas de final da Libertadores. No último treinamento antes do duelo, o técnico Levir Culpi não fez grandes alterações e deve entrar com o que tem de melhor à disposição.

Poupados no empate com o Atlético-GO, no último sábado, Lucas Veríssimo, Jean Mota, Renato, Bruno Henrique, Copete e Victor Ferraz participaram da atividade normalmente e estão confirmados para o confronto.

A ausência mais sentida foi a de Caju. O lateral-esquerdo, mesmo sendo inscrito na Libertadores, sentiu uma lesão na panturrilha esquerda e só deve estar disponível para o duelo de volta, no próximo dia 10 de agosto, na Vila Belmiro.

No último treino antes da ‘final’, Levir comandou uma atividade de bola parada, onde a defesa santista precisava cortar os cruzamentos. Bruno Henrique, Copete e Lucas Lima eram encarregados de puxar os contra-ataques. Logo depois, o comandante liberou um pequeno rachão para os jogadores.

O Santos deve entrar em campo nesta quarta-feira com: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Renato, Thiago Maia e Lucas Lima; Bruno Henrique, Copete e Kayke.