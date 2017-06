Presidente da Portuguesa admite incompetência após fracasso na Série D

A Portuguesa não conseguiu o acesso à próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro e a partir de agora não jogará em qualquer divisão do futebol nacional. Após fracassar na tentativa de reerguer um dos clubes mais tradicionais do país em seu primeiro ano de mandato, o presidente Alexandre Barros admitiu sua incompetência no trabalho realizado, já que além da eliminação na quarta divisão, o time também não subiu para a elite do futebol paulista.

“Fui o responsável direto pela montagem e remontagem dos elencos nas competições. Pelas trocas das comissões técnicas. Pelas contratações e dispensas de atletas. E por todo o plano de trabalho que se tornou ineficaz por minha incompetência nesse momento“, disse Alexandre Barros por meio de um comunicado oficial.

A Portuguesa viajou até Cariacica, interior do Espírito Santo, precisando de uma vitória sobre a Desportiva Ferroviária para avançar à segunda rodada da Série D. A Lusa, inclusive, contou com o apoio de seus torcedores no aeroporto de Guarulhos antes do embarque, entretanto, nem mesmo a presença dos apaixonados pelo clube nos momentos que antecederam a viagem fez com que o time voltasse para casa com os três pontos e a classificação – o jogo acabou 1 a 0 para os donos da casa.

Com a eliminação fica o sentimento de incerteza. Não há previsão de retorno da Portuguesa ao futebol nacional. O time terá a oportunidade de voltar a disputar a Série D caso vença a Copa Paulista, que começa neste fim de semana. A Lusa iniciará sua campanha no próximo domingo, no Canindé, contra a Portuguesa Santista, e se for campeã, terá a oportunidade de escolher entre jogar a Copa do Brasil ou a quarta divisão brasileira no ano que vem.

Confira o comunicado do presidente da Portuguesa Alexandre Barros na íntegra:

Nesses primeiros seis meses de gestão a frente da Associação Portuguesa de Desportos traçamos alguns objetivos no plano esportivo. Dois deles diziam respeito a resgatar o departamento de futebol profissional de forma clara e direta: acesso para a Série A-1 do Campeonato Paulista e acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro.

Notadamente, ambos não foram alcançados, frustrando os anseios de toda nossa coletividade.

A responsabilidade pelo insucesso cabe a mim, Alexandre Barros. Fui o responsável direto pela montagem e remontagem dos elencos nas competições. Pelas trocas das comissões técnicas. Pelas contratações e dispensas de atletas. E por todo o plano de trabalho que se tornou ineficaz por minha incompetência nesse momento.

À nossa apaixonada torcida fica o agradecimento e as desculpas por privá-los das alegrias que eles sonham e merecem. Nessa caminhada, e em tantas outras, ela sempre esteve ao lado da nossa querida Lusa, com críticas ou aplausos.

Nossos desafios daqui por diante passam a ser a Copa Paulista de Futebol, que em breve se inicia. Vamos nos reerguer, com trabalho honesto, abnegado e humilde. Nosso desejo e esforço podem ter sido interrompidos de forma brusca, inesperada e incompetente. Mas não iremos desistir jamais da nossa premissa inicial que é conduzir a Portuguesa a um lugar mais digno e condizente as suas tradições futebolísticas, de maneira honesta, digna e transparente.

Alexandre Barros

Presidente da Associação Portuguesa de Desportos