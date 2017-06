Venezuelano Guerra é liberado por seleção e fica no Palmeiras

O meia Alejandro Guerra, convocado para defender a Venezuela em dois amistosos, acabou liberado pela seleção de seu país. Na tarde desta segunda-feira, o jogador trabalhou normalmente nas dependências internas da Academia de Futebol ao lado dos outros titulares do Palmeiras.

O ex-goleiro Rafael Dudamel, atual treinador da Venezuela, convocou Guerra para os amistosos da seleção contra Estados Unidos (3 de junho) e Equador (8 de junho), ambos em território norte-americano. Liberado dos compromissos, o meia palmeirense permanecerá no clube.

Aos 31 anos de idade, Guerra já participou de 18 jogos pelo time alviverde na temporada de 2017. Poupado contra o Internacional na Copa do Brasil, o meia venezuelano participou dos 90 minutos do confronto com o Atlético-MG, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

Às 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira, pela quinta rodada do torneio por pontos corridos, o Palmeiras enfrenta o Coritiba, no Estádio Couto Pereira. Embora tenha sido dispensado pela Venezuela, Guerra pode acabar poupado novamente na capital paranaense.

O zagueiro Yerry Mina e o centroavante Miguel Borja, convocados pela Colômbia para os amistosos contra Espanha (7 de junho) e Camarões (13 de junho), já seguiram viagem e estão fora contra o Coritiba. O atacante Dudu, em recuperação de lesão muscular, também não deve jogar no Paraná.

O elenco palmeirense trabalhou na Academia de Futebol durante a tarde desta segunda-feira. Enquanto os reservas foram ao gramado, com a presença do volante Felipe Melo, os titulares fizeram atividades regenerativas nas dependências internas do complexo.