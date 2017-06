Sem pontuar fora, Palmeiras vê Bahia com 100% na Fonte Nova

Ainda em busca de seus primeiros pontos como visitante no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Bahia às 16 horas (de Brasília) deste domingo, em Salvador. Jogando no Estádio da Fonte Nova, o time tricolor mantém 100% de aproveitamento no torneio nacional.

Na condição de visitante, o Palmeiras acabou derrotado por Chapecoense (0 x 1), São Paulo (0 x 2), Coritiba (0 x 1) e Santos (0 x 1). O time dirigido por Cuca ganhou todos os seus sete pontos no Palestra Itália, contra Vasco (4 x 0), Atlético-MG (0 x 0) e Fluminense (3 x 1).

Teoricamente, o Bahia não é o adversário ideal para o Palmeiras na busca pelos primeiros pontos fora de casa na edição de 2017 do Campeonato Brasileiro. No Estádio da Fonte Nova, o time tricolor ganhou de Atlético-PR (6 x 2), Atlético-GO (3 x 0) e Cruzeiro (1 x 0).

“Sabemos que é difícil. O Bahia venceu as partidas que fez aqui e vem jogando muito bem. É um time que tem mostrado uma proposta interessante, na base da velocidade. Precisamos tomar cuidado, mas também jogar com a nossa grandeza e tentar vencer”, afirmou o técnico Cuca.

Em 2017, o Bahia construiu uma campanha de três vitórias, um empate e três derrotas. Levando em conta apenas as primeiras sete rodadas, é o melhor início do time tricolor desde que o Campeonato Brasileiro passou a ser disputado por pontos corridos, em 2003.

Após desfalcarem o Palmeiras contra Coritiba, Fluminense e Santos por conta de dois amistosos pela seleção colombiana, Yerry Mina e Miguel Borja ficam à disposição do técnico Cuca em Salvador. O atacante Dudu, em recuperação de lesão muscular, segue fora.