Sem artilheiro, Palmeiras mira 150º gol na arena contra Atlético-GO

Às 21 horas (de Brasília) desta quarta-feira, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Atlético-GO, no Estádio Palestra Itália. Desfalcado de Willian, artilheiro do time na temporada, o clube alviverde pode alcançar seu 150º gol na arena.

Desde a reabertura do Palestra Itália, realizada em novembro de 2014, o Palmeiras marcou um total de 148 gols em 80 partidas no local. Responsável por 15 tentos, Dudu é o artilheiro – curiosamente, o time da casa venceu sempre que o camisa 7 balançou as redes.

Rafael Marques (12), Cristaldo (11) e Gabriel Jesus (11) completam o grupo dos principais artilheiros do Palmeiras na arena. De acordo com a assessoria de imprensa do clube, foram 73 gols de pé direito, 36 de pé esquerdo, 36 de cabeça e um de tronco (Felipe Melo contra a Ponte Preta), além de dois contra.

Na tentativa de alcançar o 150º gol, o técnico Cuca não terá Willian, artilheiro do time em 2017 com 10 tentos, já que o atleta recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Bahia. Assim, o colombiano Miguel Borja pode retornar à equipe titular para enfrentar o Atlético-GO.

Já Dudu, artilheiro da arena, é dúvida diante dos goianos. Vitimado por uma lesão muscular na derrota por 2 a 1 contra o Internacional, o atacante desfalcou o Palmeiras nos últimos cinco confrontos. Ele chegou a participar do treino de segunda-feira, mas ainda está em transição física em não tem presença garantida na quarta.

Com apenas seis pontos ganhos, o Atlético-GO ocupa a penúltima colocação do Campeonato Brasileiro. O time goiano perdeu todos os seus três jogos como visitante no torneio nacional e, com 15 gols sofridos, tem a segunda pior defesa, superando apenas o Vasco (17).

“Ainda não tínhamos nem feito gols fora de casa e ganhamos por 4 a 2 (do Bahia). Não alivia, mas aumenta a confiança para seguirmos no Campeonato Brasileiro”, disse o lateral esquerdo Egídio. “Na quarta-feira, esperamos fazer um grande jogo diante da nossa torcida para embalar uma sequência de vitórias”, completou.