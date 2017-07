Reforçado, Palmeiras inicia briga por vaga nas quartas contra o Barcelona

Às 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, o Palmeiras enfrenta o Barcelona Sporting Club. A partida, a ser disputada na cidade equatoriana de Guaiaquil, marca o início da briga por um lugar nas quartas de final da Copa Libertadores.

Contra o Barcelona, o técnico Cuca poderá utilizar pela primeira vez no torneio continental o volante Bruno Henrique, os zagueiros Juninho e Luan e o lateral direito Mayke, inscritos nas vagas Rafael Marques, Vitor Hugo, Vitão e Alecsandro, respectivamente.

Sem Jean, com um problema no joelho, Cuca deve escalar Mayke como titular na lateral direita. Para proteger o lado esquerdo, ele pode apostar na improvisação do zagueiro Juninho. No meio, a tendência é que seja titular Alejandro Guerra, recuperado de uma inflamação no tendão do quadril.

“É um time excelente, com um ataque forte e que sabe trabalhar bem a bola”, disse Mayke sobre o rival. “Não tem jogo fácil em torneio algum. Sabemos que vai ser uma partida difícil, aguerrida e vamos procurar conseguir um bom resultado. O time vem em uma crescente, melhorando a cada jogo. Com certeza, está no caminho certo”, completou.

Punido pela Conmebol pela confusão que marcou o jogo contra o Peñarol, o Palmeiras, pelo menos teoricamente, não contará com o apoio de seus torcedores no Estádio Monumental. A partida no Equador será a última do gancho aplicado ao volante Felipe Melo, um dos protagonistas da confusão em Montevidéu.

O Barcelona conseguiu avançar às oitavas de final em um grupo equilibrado na primeira fase da Copa Libertadores. Com os mesmos 10 pontos, o Botafogo e o time de Guaiaquil superaram o tradicional Estudiantes e o Atlético Nacional, defensor do título.

Na última rodada do torneio nacional equatoriano, com os principais jogadores poupados para enfrentar o Palmeiras, o Barcelona perdeu por 2 a 1 do Macará. Com o resultado, o Delfin garantiu a liderança do primeiro turno com uma rodada de antecipação, deixando a equipe de Guaiaquil no segundo posto.

“Nossa prioridade é a Copa Libertadores. Pensamos no jogo de quarta-feira, é uma partida importante. O Palmeiras também descansou muitos titulares para o torneio”, disse o técnico uruguaio Guillermo Almada em alusão ao triunfo do time alviverde sobre o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro.

O volante Gabriel Marques, nascido no Brasil, ainda se recupera de um desconforto muscular e é dúvida para o confronto com o Palmeiras. Já o atacante Marcos Caicedo, em negociação para deixar o Barcelona de Guaiaquil, não será aproveitado por Guillermo Almada.

FICHA TÉCNICA

BARCELONA X PALMEIRAS

Local: Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guiaquil-EQU

Data: 5 de julho de 2017, quarta-feira

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Patricio Losteau (ARG)

Assistentes: Diego Bonfa (ARG) e Gustavo Rossi (ARG)

BARCELONA: Máximo Banguera; Pedro Pablo Velasco, Dario Aimar, Javier Arreaga e Mario Pineida; Owaldo Minda, Matías Oyola e Damián Díaz; Ely Esterilla, Jonathan Alvez e José Ayoví

Técnico: Guillermo Almada

PALMEIRAS: Fernando Prass; Mayke, Mina, Edu Dracena e Juninho; Thiago Santos (Bruno Henrique) e Tchê Tchê; Roger Guedes, Guerra e Dudu; Willian

Técnico: Cuca