Recuperado, Luan participa normalmente de treino na Academia

Contratado pela Sociedade Esportiva Palmeiras após passar pelo Vasco, o zagueiro Luan já está recuperado da cirurgia que realizou no pé direito. Durante a tarde desta sexta-feira, pela primeira vez, o atleta participou normalmente do treinamento na Academia de Futebol.

Em preparação para enfrentar o Atlético-MG, o técnico Cuca permitiu a entrada da imprensa no momento em que a maioria dos titulares não estava no gramado. Luan seguia em campo e participou sem restrições de atividades com os reservas.

Formado nas categorias de base do Vasco, o zagueiro tem 24 anos de idade e participou do inédito título alcançado pela Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 2016. Luan assinou contrato com o Palmeiras até março de 2022.

O atleta enfrentará concorrência intensa pela briga por uma vaga de titular na defesa palmeirense. Sem Vitor Hugo, negociado com a Fiorentina, o técnico Cuca ainda conta com Yerry Mina, Edu Dracena, Antônio Carlos, Juninho e Thiago Martins, ainda em recuperação de lesão.

O goleiro Jailson, com dores lombares, não viajou com a delegação palmeirense para enfrentar o Internacional na noite de quarta-feira, pela Copa do Brasil. Nesta sexta, o experiente reserva de Fernando Prass também trabalhou normalmente na Academia de Futebol.

Classificado às quartas de final da Copa do Brasil, o Palmeiras concentra suas atenções no Campeonato Brasileiro. Às 16 horas (de Brasília) deste domingo, pela quarta rodada do torneio por ponto corridos, o time alviverde pega o Atlético-MG, no Estádio Palestra Itália.

O atacante Dudu, com problema muscular, e o meia Alejandro Guerra, vitimado por uma pancada na panturrilha, podem desfalcar a equipe. No setor ofensivo, Keno é o favorito para entrar, enquanto Raphael Veiga, Michel Bastos e Hyoran brigam por um lugar no meio.