Mayke saúda provável volta de Guerra e prevê jogo duro no Equador

O Palmeiras deve contar com o meia Guerra no confronto com o Barcelona de Guaiaquil, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Cotado para ser titular, o lateral direito Mayke saúda o provável retorno do venezuelano e prevê um duelo complicado no Equador.

Substituído no intervalo do jogo contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil, Guerra sofreu uma inflamação no tendão do quadril e não disputou o confronto com o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, uma vez que também estava suspenso. No treinamento da última segunda-feira, o venezuelano participou sem restrições.

“Como todos sabem, o Guerra é um excelente jogador, é um atleta muito inteligente. Se ele voltar à equipe titular, vai ser muito bom para nos ajudar bastante na partida”, disse Mayke em alusão ao confronto com o Barcelona de Guaiaquil.

O time equatoriano conseguiu avançar às oitavas de final em um grupo equilibrado na primeira fase da Copa Libertadores. Com os mesmos 10 pontos, Botafogo e Barcelona de Guaiaquil superaram o tradicional Estudiantes e o Atlético Nacional, defensor do título.

“É um time excelente, com um ataque forte e que sabe trabalhar bem a bola. Não tem jogo fácil em torneio algum. Sabemos que vai ser uma partida difícil, aguerrida e vamos procurar conseguir um bom resultado”, declarou Mayke, confiante com o momento do Palmeiras, invicto há cinco partidas.

“O time vem em uma crescente, melhorando a cada jogo. Com certeza, está no caminho certo para sempre lutar pelos campeonatos. A Libertadores é um título que todos os jogadores querem e nós não somos diferentes. Em partidas assim, quem errar menos se classifica”, projetou.

O confronto entre Palmeiras e Barcelona de Guaiaquil está marcado para as 21h45 (de Brasília) de quarta-feira, no Estádio Monumental. O elenco alviverde treina no local da partida durante a noite desta terça. O jogo de volta será em 9 de agosto, no Palestra Itália.