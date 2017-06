Há quatro jogos sem vencer, Willian admite início “muito ruim”

Com a derrota por 1 a 0 diante do Coritiba, o Palmeiras completou na noite desta quarta-feira sua quarta partida consecutiva sem ganhar nem marcar gols no Campeonato Brasileiro. O atacante Willian, ainda no gramado do Estádio Couto Pereira, admitiu o começo abaixo do esperado do time paulista.

Em sua estreia no torneio nacional, realizada no dia 14 de maio, o Palmeiras goleou o Vasco por 4 a 0, no Estádio Palestra Itália. Antes de perder do Coritiba, a equipe dirigida pelo técnico Cuca decepcionou contra Chapecoense (0 x 1), São Paulo (0 x 2) e Atlético-MG (0 x 0).

“Acho que a gente realmente está tendo um início muito ruim de Brasileiro. Infelizmente, hoje não conseguimos fazer os gols. Criamos bastante oportunidade no começo. Mas é continuar trabalhando. Temos que nos fortalecer cada vez mais”, disse Willian o atleta ao Sportv.

O Palmeiras foi superior ao Coritiba durante o primeiro tempo e levou algum perigo com chutes de Felipe Melo e Michel Bastos. No segundo tempo, em uma falha do sistema defensivo, Matheus Galdezani marcou o único gol da partida no Couto Pereira e a equipe visitante não conseguiu nem esboçar uma reação.

“Pelas circunstâncias da partida, no mínimo tínhamos que levar o empate. Sabemos que é muito difícil jogar aqui. Começamos muito bem, pressionando e tivemos oportunidades de gol. Mas erramos passes bobos na hora de definir”, comentou Willian.

Com apenas quatro pontos ganhos, o Palmeiras figura apenas na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro. Às 16 horas (de Brasília) deste sábado, pela sexta rodada do torneio, o time alviverde tenta a recuperação diante do Fluminense, no Estádio Palestra Itália.

“Sabemos que a cobrança sempre vai existir, porque se trata de um time grande, que tem um grupo muito bom”, disse Willian. “A gente lamenta, fica muito p…, mas é internamente que tem que resolver, com a nossa comissão, para não ficar perdendo pontos assim. No início do Brasileiro, é importante brigar do meio para cima” completou.