Há quatro jogos sem ganhar, Palmeiras pega Flu para findar jejum

Às 16 horas (de Brasília) deste sábado, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Fluminense, no Estádio Palestra Itália. Há quatro jogos sem vencer nem marcar gols no torneio nacional, o time alviverde, que começou entre os favoritos, conta com o apoio de sua torcida para reagir.

Depois de estrear no Brasileiro com goleada sobre o Vasco (4 x 0), o Palmeiras decepcionou contra Chapecoense (0 x 1), São Paulo (0 x 2), Atlético-MG (0 x 0) e Coritiba (0 x 1). No Palestra Itália, porém, o time alviverde está invicto desde julho de 2016, com uma sequência de 19 vitórias e seis empates.

“A ideia é fazer um jogo bem jogado, bem disputado, equilibrado o tempo todo. Não adianta fazer os primeiros 15 minutos bem e depois ir mal. Temos de jogar de forma equilibrada, mas não estamos sendo felizes nas finalizações. Tomara que sábado seja diferente”, disse o técnico Cuca.

O lateral direito Jean, o zagueiro Edu Dracena e o meia Alejandro Guerra, poupados contra o Coritiba, podem retornar ao time titular. Em recuperação de lesão muscular, o atacante Dudu está fora. Assim como o zagueiro Yerry Mina e o centroavante Miguel Borja, a serviço da seleção colombiana.

Na véspera do confronto pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Fluminense se estranharam pelo interesse do clube alviverde no atacante Richarlison. Insatisfeito com a postura do atleta, que se recusou a viajar para São Paulo, Pedro Abad, presidente da equipe tricolor, deu as tratativas por encerradas.

Pelo lado do Tricolor carioca, o técnico Abel Braga mira o que seria uma importante vitória para as pretensões do clube na competição. “É um duelo complicado, dois times que pretendem brigar na parte de cima da tabela de classificação. Isso aumenta consideravelmente o grau de qualquer confronto. Tenho convicção de que vai ser um duelo marcado pelo equilíbrio, mas podemos ganhar”, afirmou.

Mas o que move mesmo os tricolores neste jogo é o desejo de recuperar contra o Palmeiras os pontos perdidos no meio de semana diante do Furacão.

“O Fluminense sabe que não pode perder pontos em casa em uma competição tão equilibrada como é essa que estamos participando. O Campeonato Brasileiro não costuma perdoar esse tipo de equívoco. Justamente por conta disso nós precisamos recuperar fora de casa os pontos que perdemos para o Atlético-PR no Maracanã. Será um confronto complicado, o adversário é muito forte, mas precisamos tentar nos impor”, analisou o zagueiro Reginaldo.

Em termos de escalação, volante equatoriano Jefferson Orejuela segue a serviço de sua seleção, dando nova oportunidade a Luiz Fernando. Quem também permanece de fora é o atacante Wellington Silva, ainda se recuperando de dores na região pubiana.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X FLUMINENSE

Local: Estádio Palestra Itália, em São Paulo-SP

Data: 10 de junho de 2017, sábado

Horário: 16 horas (de Brasília)

Árbitro: André Luiz de Freitas Castro

Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa) e Leone Carvalho Rocha

PALMEIRAS: Fernando Prass; Jean (Mayke), Juninho, Edu Dracena e Egídio: Thiago Santos (Felipe Melo) e Tchê Tchê; Roger Guedes (Michel Bastos), Guerra (Jean) e Keno; Willian

Técnico: Cuca

FLUMINENSE: Júlio César, Lucas, Reginaldo, Henrique e Léo; Luiz Fernando, Wendel, Renato e Gustavo Scarpa; Richarlison e Henrique Dourado

Técnico: Abel Braga