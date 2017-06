Felipe Melo participa de treinamento com os reservas na Academia

O experiente Felipe Melo ficou apenas como alternativa no banco de reservas durante o confronto com o Atlético-MG, disputado no último domingo. Assim, o meio-campista participou normalmente do treinamento destinado aos suplentes na tarde desta segunda-feira.

Enquanto os titulares realizaram atividades regenerativas nas dependências internas da Academia de Futebol, os atletas que não participaram dos 90 minutos contra o Atlético-MG estiveram no gramado ao lado do recém-chegado Luan. Com chuva, o técnico Cuca comandou um trabalho com bola em campo reduzido.

Nesta segunda-feira, por meio de seus perfis em redes sociais, Felipe Melo postou a frase “Mesmo sem entender eu confio em ti Jesus!”, trecho de uma música do cantor gospel Thalles Roberto. O verso, publicado pelo atleta um dia depois de ficar na reserva, repercutiu entre os torcedores palmeirenses.

O lateral direito Jean, poupado na partida contra o Atlético-MG, participou apenas de parte das atividades com os reservas nesta segunda-feira. Já o atacante Dudu, em recuperação de lesão muscular, não esteve no gramado da Academia de Futebol e deve desfalcar a equipe por mais tempo.

O zagueiro Yerry Mina e o centroavante Miguel Borja, convocados pela Colômbia para os amistosos contra Espanha (7 de junho) e Camarões (13 de junho), desfalcaram as movimentações. Por outro lado, o meia Guerra foi liberado pela Venezuela e trabalhou na parte interna da Academia de Futebol.

Às 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Coritiba, no Estádio Couto Pereira. Com apenas quatro pontos ganhos, o time alviverde figura na 12ª colocação e vem de uma sequência de três rodadas sem vencer.