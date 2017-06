Em zaga jovem, Luan vê experiente Dracena como espelho no Palmeiras

O zagueiro Luan, apresentado oficialmente pelo Palmeiras na segunda-feira, rejuvenesceu ainda mais o grupo de zagueiros do clube. Em meio a companheiros da mesma geração, o atleta se dispõe a aprender com o veterano e premiado Edu Dracena.

Antônio Carlos (24 anos), Juninho (22), Yerry Mina (22), Thiago Martins (22) e o próprio Luan (24) são as jovens alternativas do técnico Cuca para armar a zaga palmeirense. Ganhador da Copa Libertadores e tricampeão brasileiro, Edu Dracena (36) destoa dos companheiros.

“O Dracena é uma pessoa que admiro muito, porque me tratou com educação desde o primeiro dia. Como jogador, é fora de série. É alguém que tenho como exemplo pela liderança e comportamento, dentro e fora de campo. Possui um currículo com muitos títulos e é uma pessoa para se espelhar, sim”, afirmou Luan.

Anunciado pelo Palmeiras no começo de abril, Luan está no clube desde então e conviveu com o restante do elenco enquanto se recuperava de uma segunda cirurgia no pé direito. Entre os defensores, quase todos da mesma geração, a adaptação foi natural.

“A galera é nova, como eu. A diferença de idade é muito pequena. Alguns já jogaram mais e outros, menos. Mas todos estão aqui para somar e aprender. Vou respeitar a todos e lutar pelo meu espaço. É assim que tem que ser e já vi que é assim que é. Vamos juntos nesse ano para muitas conquistas”, projetou.

Luan ainda não entrou em campo com a camisa alviverde, mas já teve contato com os torcedores, uma vez que mora nas imediações do Estádio Palestra Itália. Contratado após passar pelo Vasco, o zagueiro de 24 anos viu alguns jogos na arena e se disse impressionado com os palmeirenses.

“Não teve uma partida com menos de 30 mil pessoas e eles apoiam o jogo inteiro. Minha esposa, que está grávida, foi a um jogo e disse: ‘Eles não param um minuto! Estou com um pouco de sono pela gravidez, mas não dá para dormir.’ Então, estou apaixonado. Moro em um bairro que só tem palmeirenses e me sinto em casa”, declarou.