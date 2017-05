Dudu rebate provocação do São Paulo e diz: “Tem jogo de volta”

Com a derrota por 2 a 0 no último sábado, o Palmeiras completou 15 anos sem ganhar do São Paulo no Morumbi, o que motivou o clube tricolor a fazer uma provocação. Nesta segunda-feira, após o treinamento na Academia de Futebol, o atacante Dudu tratou de rebatê-la.

Na noite de domingo, o São Paulo publicou a seguinte mensagem em seu perfil oficial no Twitter: “Amanhã começa uma nova semana de muito trabalho. Boa noite #PRATTOdos… e #SoltaAValsa!”. O recado veio acompanhado por um vídeo dos gols ao som do ritmo tradicionalmente usado em festas de debutantes.

Nos últimos 15 anos, o Palmeiras amarga uma sequência de 15 derrotas e nove empates diante do São Paulo no Morumbi, já que não ganha desde o dia 20 de março de 2002, data do triunfo por 4 a 2 pelo Torneio Rio-São Paulo. Questionado sobre a provocação do rival tricolor, Dudu rebateu.

“É normal. Fazer o quê? Eles ganharam, então temos que aguentar. É igual quando eles vêm jogar aqui e tomam três, quatro, gol de cobertura. Também precisam aguentar. Ainda tem o jogo de volta e sabemos que é muito difícil jogar no nosso estádio. Paciência, temos que esperar o próximo jogo”, disse Dudu.

No último confronto entre Palmeiras e São Paulo no Estádio Palestra Itália, vencido por 3 a 0 pelo time da casa, o próprio Dudu marcou de cobertura no goleiro Denis. Pelo lance, ele recentemente recebeu uma placa das mãos do presidente Maurício Galiotte.

Na temporada de 2015, o meia Robinho, atualmente no Cruzeiro, marcou dois gols por cobertura sobre o goleiro Rogério Ceni, um no Palestra Itália e outro no Morumbi. O time tricolor perdeu os quatro clássicos contra o Palmeiras disputados na arena.

Derrotado pelo São Paulo na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras concentra suas forças na Copa do Brasil. Às 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, com a vantagem do empate para avançar às quartas de final, o time alviverde pega o Internacional, no Beira-Rio.