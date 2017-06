Dudu quer evitar apagões contra times “catimbeiros” da Libertadores

O empate conquistado no segundo tempo contra o Cruzeiro na partida de quarta-feira não foi o melhor resultado para o Palmeiras, mas o futebol apresentado na etapa complementar para buscar o placar negativo de 3 a 0 rendeu elogios do elenco e técnico alviverde. Principal nome do empate com dois gols, o atacante Dudu falou da dificuldade das competições e pontuou que o Verdão não pode ter “apagões” como o do jogo contra a Raposa na Libertadores.

“Se a gente der uma bobeira dessa na Libertadores dificilmente a gente vai virar ou empatar porque os times de fora sabem ‘catimbar’ o jogo. A gente tem que ficar ligado nisso. É bem difícil empatar como a gente conseguiu. Temos que tomar isso de lição para não acontecer mais”, afirmou Dudu durante coletiva nesta quinta-feira.

Com um dos melhores elencos do futebol brasileiro e considerado como a grande equipe a ser batida no começo da temporada após a chegada de nomes como Guerra e Borja, Dudu tirou essa pressão do grupo palmeirense e pediu tranquilidade.

“Todos os times têm um elenco bom. Aqui no brasil é muito difícil. A gente tem que entrar mais tranquilo. Não temos a obrigação de ganhar todos os campeonatos. Temos a obrigação de jogar como no segundo tempo, honrar a camisa para nosso torcedor. Isso que a gente tem que fazer”, acrescentou o atacante.

O camisa 7 do Porco também se mostrou feliz com a atuação da equipe na segunda etapa, exaltando o sentimento aguerrido dos jogadores, que não se deixaram abater pelo resultado negativo no placar dentro de casa.

“A gente sabe que ali tem 11 pessoas, 20, 22 pessoas que vão lutar a todo instante pela vitória. A gente ficou muito triste pelo primeiro tempo que não foi muito bom. No segundo tempo a gente conseguiu o empate e a torcida viu que a gente nunca vai desistir”, completou Dudu.

O Palmeiras volta a campo neste sábado contra o Grêmio, às 16h (de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio do Pacaembu. A equipe não mandará o jogo em sua arena pelo show da norte-americana Ariana Grande, também no sábado, no período da noite.