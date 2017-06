Dudu e Guerra podem desfalcar Palmeiras contra o Atlético-MG

Classificado às quartas de final da Copa do Brasil, o Palmeiras volta suas atenções ao Campeonato Brasileiro e, pela quarta rodada, enfrenta o Atlético-MG. O atacante Dudu e o meia Guerra podem desfalcar o time do técnico Cuca diante do adversário mineiro.

Dono da tarja de capitão, Dudu foi escalado como titular diante do Internacional na noite de quarta-feira, mas sentiu lesão ainda no primeiro tempo e foi substituído por Keno. Guerra, por sua vez, nem viajou com a delegação para Porto Alegre.

“O Guerra está machucado. Acho que não joga nem domingo”, disse Cuca após a partida contra o Internacional. “A gente fala: domingo e quarta, domingo e quarta nessa intensidade, é difícil o jogador não machucar. Por isso, temos um elenco bom”, acrescentou.

Caso Dudu não possa enfrentar o Atlético-MG, Cuca pode apostar em Keno, que ganhou elogios por suas performances nos confrontos com São Paulo e Inter. Para o lugar de Guerra, Raphael Veiga e Michel Bastos estão entre as alternativas do treinador.

“Às vezes, você descobre novos valores. Daqui a pouco, vem o Raphael Veiga, o Hyoran. A oportunidade vai chegar, quem sabe logo. Tenho confiança que eles vão entrar bem, como o Keno está entrando. Contra o São Paulo, entrou muito bem. Contra o Inter, também. São opções que vamos ganhar”, declarou Cuca.

O zagueiro Juninho, que veio do Coritiba, e o lateral direito Mayke, emprestado pelo Cruzeiro, não podem defender o Palmeiras na Copa do Brasil, uma vez que já disputaram o torneio por seus clubes anteriores. Para o Campeonato Brasileiro, no entanto, ambos estão liberados.

O confronto entre Palmeiras e Atlético-MG está marcado para as 16 horas (de Brasília) deste domingo, no Estádio Palestra Itália – o clube mandante já vendeu mais de 28 mil ingressos para o duelo. O elenco se reapresenta na Academia de Futebol durante a tarde de sexta-feira.