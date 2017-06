Cuca quer mais “vibração” de todos para tirar pressão do Palmeiras

Cuca já vê o Palmeiras em apuros apenas um mês depois de ter reassumido o comando da equipe. No início desta segunda passagem pelo clube, o técnico acumula quatro derrotas em oito jogos e ainda não fez o time repetir o bom futebol do ano passado. Por isso, ele clama por mais “vibração” de todos para o Verdão finalmente engrenar na temporada.

“Vamos trabalhar, dar tempo ao tempo. Às vezes você quer as coisas de imediato, mas elas não vêm. Não adianta se autopressionar ou pressionar o jogador. Perdemos jogadores muito importantes nesse último jogo (derrota para o Coritiba), meia dúzia de titulares”, justificou Cuca, em entrevista coletiva, nesta sexta-feira, na Academia de Futebol.

Além do desempenho dos atletas em campo, as informações de bastidores têm preocupado o treinador, que viu com normalidade as declarações de Leila Pereira, dona da patrocinadora Crefisa/FAM, na quinta-feira, defendendo o diretor de futebol Alexandre Mattos das críticas internas.

“Isso é normal, porque todos estão envolvidos no mesmo objetivo. Quando o time não está forte tem consequência para todos. É começo, momento de bastante reflexão e doação, temos de pôr tudo em prática para sairmos desse momento complicado que vivemos”, ponderou.

As críticas direcionadas a Mattos ocorrem no momento em que a qualidade do elenco do Palmeiras se torna questionável em função da modesta 16ª posição no Campeonato Brasileiro, com apenas quatro pontos ganhos. Situação que não é desesperadora, mas que requer mais disposição de jogadores, comissão técnica e diretoria, segundo Cuca.

“Tem que ter fogo, vibração, esse é o princípio básico de tudo”, bradou o comandante, confiante na reabilitação palmeirense no Brasileiro. “Tem confrontos diretos. Se perdeu os indiretos, você tem de ganhar os grandes jogos, como vai ser sábado”, acrescentou, referindo-se ao duelo com o Fluminense, às 16 horas (de Brasília), em São Paulo.

Para Cuca, uma vitória sobre os cariocas amenizaria a instabilidade no clube de Palestra Itália. “Como você faz para uma panela de pressão não estourar? Ganhando jogo, daí sai a pressão”, concluiu.