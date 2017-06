Cuca elogia atuação contra o Flu e fala em retomada de confiança

O Palmeiras encerrou uma série de quatro partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro ao bater o Fluminense na tarde deste sábado. Satisfeito, o técnico Cuca elogiou o elenco pela atuação e destacou a retomada de confiança alcançada por alguns atletas no Palestra Itália.

Superior nos primeiros minutos, o Palmeiras saiu na frente com um gol de Guerra após cobrança de lateral, no estilo ‘Cucabol’. Ainda no primeiro tempo, Henrique Dourado empatou e Keno fez o segundo. Nos acréscimos da etapa complementar, após uma bela arrancada, Roger Guedes fechou o marcador em 3 a 1.

“Sabíamos que o jogo seria tenso e nervoso pelo momento que o time vivia, pela condição na tabela e por tudo que se espera da equipe. Foi uma partida perigosíssima, contra um adversário que veio para jogar”, disse Cuca. “Tivemos uma atuação a se comemorar, coroada com uma vitória”, elogiou.

Na visão do treinador, a vitória por 3 a 1 sobre o Fluminense, além de garantir um respiro ao Palmeiras no Campeonato Brasileiro, serviu para proporcionar uma retomada de confiança para alguns atletas, como o experiente goleiro Fernando Prass, que fez boas intervenções diante de Henrique Dourado e Marcos Júnior.

“O Thiago Santos tem a nossa confiança e entrou bem, o que dá moral. O Roger Guedes participou do segundo gol e marcou o terceiro. Também ganhou confiança. O Prass, o Zé Roberto… Foi um jogo para recuperar a confiança, o que é importantíssimo”, afirmou Cuca.

Às 21h45 de quarta-feira, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Santos, no Estádio da Vila Belmiro. Após a vitória diante do Fluminense, com a série de insucessos devidamente encerrada, Cuca já sabe como aproveitar o domingo de folga.

“Ganhamos o direito de ter um domingo tranquilo. Se a gente não ganha hoje, não consegue nem sair amanhã. Isso é da nossa profissão, da nossa cultura, da nossa raiz. Como ganhamos, podemos almoçar fora amanhã sem ouvir muita coisa”, declarou o treinador.