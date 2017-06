Cuca compreende Abel, mas ainda crê em chegada de Richarlison

O interesse do Palmeiras pelo atacante Richarlison agitou o dia que antecedeu o confronto com o Fluminense, disputado neste sábado. Cuidadoso ao comentar o assunto, o técnico Cuca disse compreender a insatisfação do colega Abel Braga, mas manifestou confiança na chegada do atleta ao Palestra Itália.

Diante do interesse do Palmeiras, Richarlison se recusou a viajar a São Paulo para enfrentar o Palmeiras. O caso irritou não apenas o técnico Abel Braga, mas também Pedro Abad, presidente do Fluminense, que deu as tratativas com o time alviverde por encerradas.

“O Abel busca os interesses da equipe que defende. Eu, no lugar dele, também estaria bravo, não estaria nem um pouco diferente se ficasse sabendo do interesse de outra equipe por um jogador um dia antes”, disse Cuca, que já foi treinado por Abel Braga e tratou de conversar com o técnico adversário.

“Em cima da amizade que temos, coloquei que o Palmeiras fez tudo que poderia fazer dentro da lei. Foi de diretoria para diretoria, há algum tempo. Se os empresários do jogador levaram para conhecimento agora, são eles que devem ser cobrados. E não o (diretor de futebol) Alexandre Mattos nem o Palmeiras”, advogou Cuca.

Desde o retorno do treinador, o Palmeiras negociou os experientes Alecsandro (Coritiba) e Rafael Marques (Cruzeiro). Na tentativa de formar o time que considera ideal para a temporada, Cuca deseja contar com um atleta capaz de atuar tanto no comando de ataque quando pelos lados do campo, como Richarlison.

A despeito da postura de Pedro Abad, que descartou publicamente a possibilidade de negociar o atacante com o Palmeiras, Cuca ainda crê na possibilidade de ver um desfecho positivo na transferência. O palmeirense falou até na possibilidade de trocar peças com o Fluminense.

“O negócio tem que ser bom para todos os envolvidos. Eu adoro o Fluminense e jamais prejudicaria o clube, depois que tudo que passei com eles. Se conseguirmos chegar a um denominador comum… Vem um jogador pra cá, um ou dois vão pra lá e fica tudo bem. É isso que esperamos que aconteça”, explicou.