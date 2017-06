Cuca assume responsabilidade e pensa no Flu: “Temos que vencer”

Há quatro rodadas sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Fluminense às 16 horas (de Brasília) deste sábado, no Estádio Palestra Itália. Após o revés contra o Coritiba, o técnico Cuca assumiu a responsabilidade pelo momento delicado e projetou a recuperação na próxima rodada.

“Tem que ter paciência e persistência em cima do trabalho. Estou observando todos os jogadores, dentro da possibilidade. Precisamos de equilíbrio, não adianta achar culpado. Culpado é o treinador, que é quem escala. Sábado, temos que vencer”, projetou o comandante.

Diante do Coritiba, o lateral direito Jean, o zagueiro Edu Dracena e o meia Alejandro Guerra foram poupados. O atacante Dudu desfalcou o time por lesão muscular, enquanto o zagueiro Yerry Mina e o centroavante Miguel Borja estavam a serviço da seleção colombiana.

“Não sou de achar justificativa em derrota, mas entramos sem muitos jogadores importantes, o que faz diferença. Nem por isso perdemos a qualidade na partida. No primeiro tempo, com controle do jogo, você tem que fazer o gol. Se faz o gol, é outro o jogo”, analisou Cuca.

Para o confronto com o Fluminense, os colombianos Mina e Borja seguirão como desfalques. Dudu, que sofreu sua lesão contra o Internacional, também deve continuar afastado. Na montagem do time para a próxima rodada, a condição física de cada jogador será fundamental, adiantou Cuca.

“A gente tem que avaliar bem. Esperar e ver com a fisiologia. Jogamos na quarta à noite e daqui a pouco já tem outra partida. Então, não dá tempo para treinar. Vamos descansar bem para poder jogar. Vou colocar quem estiver em melhor condição técnica e física”, declarou.

O Palmeiras não vence no Campeonato Brasileiro desde o último dia 14 de maio, quando bateu o Vasco por 4 a 0, no Palestra Itália. Desde então, o time dirigido por Cuca decepcionou contra Chapecoense (0 x 1), São Paulo (0 x 2), Atlético-MG (0 x 0) e Coritiba (0 x 1).