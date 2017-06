Cuca afaga elenco e aposta que time atual pode superar o de 2016

Após o jogo contra o Internacional, disputado na última quarta-feira, Cuca disse considerar o time atual inferior ao do ano passado. Nesta sexta, sem ser questionado sobre o assunto, o treinador palmeirense teve o cuidado de afagar o elenco que possui.

“Quando falei que o time desse ano era menos forte que o do ano passado, não é crítica a ninguém, porque estou muito contente com o elenco que tenho e com a entrega deles em campo. Não tenho queixa alguma. Vamos evoluir e esse processo vai fazer o time ficar melhor que o do ano passado, porque o elenco melhorou”, explicou.

Ao lembrar a força do time de 2016, além de citar o lesionado Moisés, Cuca lembrou as saídas do zagueiro Vitor Hugo e do atacante Gabriel Jesus, negociados com Fiorentina e Manchester City, respectivamente. Mesmo sem o trio, o técnico procurou transmitir confiança ao elenco atual.

“É o ajuste de time que ainda não encaixei. Na hora que encaixar, com a força que tenho de elenco, vou ficar melhor do que no ano passado. É algo que requer trabalho e é para isso que estamos aqui. É um time diferente do que a gente tinha e vamos deixá-lo melhor do que o do ano passado”, reforçou.

Com a mira na Copa Libertadores, o Palmeiras contratou um total de 12 reforços nesta temporada, entre eles astros como Felipe Melo, Miguel Borja e Alejandro Guerra. Em seus seis primeiros jogos, Cuca acumula três vitórias e três derrotas, cenário que considera normal.

“Eu tento montar o time à minha imagem, mas respeitando as características de cada jogador. Então, de repente, vai sair uma equipe um pouco diferente. Mas estou aqui há 15 dias, tem que ter paciência. Não comigo, com o time. Ao natural, as coisas vão se encaixar. Nosso elenco é muito bom”, apostou o técnico.

Às 16 horas (de Brasília) deste domingo, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Atlético-MG, no Estádio Palestra Itália. Vindo de duas derrotas consecutivas no torneio nacional, o time dirigido por Cuca tenta a reabilitação diante dos mineiros.